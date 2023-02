Ciclismo: la corsa dei due mari

Presentata a Morro D'oro una delle due tappe abruzzesi della prossima edizione della tirreno adriatico la classica di ciclismo che anche quest'anno tocca la regione in particolare con la quarta frazione, giovedi' 9 marzo da Greccio con arrivo a Tortoreto di 219 chilometri e la successiva partenza da Morro d'oro con destinazione Sarnano - Sassotetto di 168 chilometri, venerdi' 10 marzo per la quinta delle sette tappe con arrivo a San benedetto del Tronto. Alla conferenza stampa di illustrazione del percorso hanno partecipato anche luciano rabottini ex corridore abruzzese che nel 1986 aveva vinto la corsa dei due mari e la campionessa del mondo Marta Bastianelli che ha esaltato gli itinerari sulle strade della regione