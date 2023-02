Covid: dati in ribasso

Il report settimanale dei nuovi contagi da Covid in Abruzzo. Sono 739 i nuovi positivi. Un numero in calo rispetto alla settimana precedente, quando i contagi erano stati 812. Aumentano però le vittime: 10, di età compresa tra 64 e 98 anni, uno dei quali risalente a periodi precedenti. Il report di venerdì scorso comprendeva invece sei pazienti deceduti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.018: 211 in meno rispetto alla scorsa settimana. Uno sguardo alla situazione negli ospedali. Ci sono 81 pazienti ricoverati in area medica: uno in meno. E cinque in terapia intensiva: due in più negli ultimi sette giorni.