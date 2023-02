Aita Mari, le prime immagini della nave attesa a Ortona

L’arrivo della Nave Aita Mari con 38 migranti a bordo è previsto per questa sera al Porto di Ortona. Le persone, una volta sbarcate, saranno collocate nelle strutture presenti in Abruzzo, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Chieti, che coordina la macchina dell'accoglienza insieme alla Capitaneria di Porto. L’area di accoglienza per i migranti è stata allestita. Grazie alla Guardia di Finanza che ha scortato la Aita Mari per un breve tratto, possiamo mostrarvi le prime immagini della nave in navigazione verso il porto abruzzese, grazie all'aquipaggio dell'AW139 del Roan.

Per quanto riguarda la loro collocazione, quattro minori andranno in strutture Sai (Sistema Accoglienza Immigrazione), in provincia di Pescara, a Montesilvano, Civitaquana e Pescara, e tre in provincia di Chieti, a Carunchio, Carpineto Sinello e Fresagrandinaria, altri 11 (i minori) saranno collocati in un Cas riaperto a Dogliola.

Altri otto migranti andranno in strutture della provincia di Teramo, fra Civitella del Tronto e Roseto degli Abruzzi, e 7 in provincia dell’Aquila, a San Demetrio Ne’ Vestini, 7 in provincia di Pescara. Nel numero sono compresi anche due bambini di 7 e 24 mesi che potrebbero passare, con le rispettive madri, per il reparto di Pediatria del policlinico di Chieti. Il coordinamento delle operazioni è affidato al dottor Gianluca Braga, dirigente dell’Area Immigrazione della Prefettura di Chieti.