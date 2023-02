Il "bolide" avvistato anche in Abruzzo

Ieri sera spettacolo mozzafiato per chi si trovava all'ariaperta. Due minuti prima delle 19 un bolide, come si chiama in gergo questo tipo di meteoriti, ha solcato il cielo d'Abruzzo e di tutto il centrosud.

La lunga scia, come ripreso dalla webcam di Simone Auciello, che ha poi pubblicato l'immagine sul suo profilo social, ha illuminato il buio per alcuni, interminabili secondi, facendo sognare gli innamorati proprio la sera di San Valentino.