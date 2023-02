L'Aquila, la nuova pavimentazione del centro storico

Al via oggi a L'Aquila i lavori per la ripavimentazione in pietra bianca della parte stretta di corso Vittorio Emanuele. Si parte dai Quattro cantoni in direzione Fontana Luminosa. I lavori favoriranno il passaggio dei pedoni davanti ai negozi. Sarà utilizzata - come è scritto nel capitolato di appalto - pietra locale della tipologia “basoli di colore generalmente bianco-avorio”.