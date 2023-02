Rugby, certezze da sopravvissuto

Solo il rugby fa certi miracoli. I ragazzi di oggi che incontrano quelli di ieri, 42 anni dopo quel terzo scudetto conquistato da una banda di aquilani con un sudafricano come Rob Low. E’ tornato a casa ed è come se il tempo non fosse mai passato. E’ tornato con la famiglia in occasione del fidanzamento della figlia. E la cena è stata l’occasione per ricordare quell’anno fantastico. Rob ha avuto sorrisi per tutti, non ha perso neanche mezzo cognome al di là degli inevitabili capelli bianchi. Quella squadra è rimasta così e tutti si sono stretti in un abbraccio che è andato al di là del tempo.

Paolo Mariani, Riccardo Zingarelli e Antonio Di Zitti lo ricordano