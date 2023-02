Il paese, il contatto con la terra, l'amore per le proprie origini nelle poesie della raccolta "La terza geografia". L'autore è Carmine Valentino Mosesso. Laureato in agraria ha scelto di tornare a vivere a Castel Del Giudice, un piccolo borgo dell'Alto Molise. Gestisce con la sua famiglia un'azienda agricola e scrive poesie.

A Castel Del Giudice Carmine Valentino Mosesso coltiva la terra, alleva capre e accompagna con le sue asine i turisti che vogliono scoprire il paese. Passi lenti, il ritmo delle stagioni. Per il poeta contadino la tradizione custodita nei territori marginali è una risorsa per il futuro.

La poesia di Carmine Valentino Mosesso nasce per favorire una presa di coscienza sui territori dimenticati, cosiddetti marginali. Per il riscatto la memoria va coltivata come la terra.