Ciclismo juniores, il romagnolo Valentini batte l'abruzzese D'Orazio a Controguerra

In una corsa filata via a quasi 39 km/h di media con 19 giri percorsi di un circuito nella zona industriale di Piane Tronto, tra i più combattivi di giornata Gianmarco Vicini (Team Coratti) che è riuscito a comandare la corsa in solitaria per sei giri consecutivi arrivando a toccare un vantaggio massimo di 40 secondi. È stato poi D’Orazio (vincitore il 5 marzo scorso della prima gara stagionale 2023 a Errano di Faenza) ad agitare le acque nelle ultime due tornate con il gran premio della montagna che ha fatto suo ma senza avere scampo.

In una volata ristretta a una ventina di atleti, ha trionfato Valentini. Sul podio D’Orazio, terzo Gabriele De Fabritis (CPS Professional Team), a seguire fino alla dodicesima posizione Vittorio Friggi (Sidermec F.lli Vitali), Luca Fraticelli (Sidermec Vitali), Davide Novelli (Scap Trodica di Morrovalle), Pietro Sterbini (Team Coratti), Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese), Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese), Filippo Quintavalla (Nial Nizzoli Almo), Luca Brancato (Nial Nizzoli Almo) e Davide Eusepi (Sidermec Vitali).