Incendio sul Morrone, a Pacentro | video

Sotto controllo l'incendio che in tarda mattinata è divampato sul monte Morrone, nel territorio di Pacentro. La vegetazione secca e il vento forte hanno complicato le operazioni di spegnimento. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per gestire il traffico veicolare: il fumo ha invaso la statale 17. Ancora da chiarire l'origine del rogo. In quella zona restano visibili i segni lasciati dai vasti incendi dell'estate 2017.