Il rap tra le rocce

Conosciuti anche con l’acronimo RMDG, i Romanderground sono un gruppo Rap / Hip Hop nato a Roma nel 2008, formato dagli mc Prisma e Mister T insieme a Dj Snifta.

Il loro esordio discografico avviene nel 2010 con “Rmdg Ep” prodotto da una giovanissima Honiro Label.

Due anni più tardi il gruppo pubblica “Solo per chi ascolta mixtape”, un progetto indipendente che vede le collaborazioni di alcuni degli esponenti più importanti della scena rap capitolina tra cui Primo Brown, Gente de Borgata, Brokenspeakers, Er Costa, Quarto Blocco e molti altri.

Negli anni seguenti il gruppo produce diversi singoli inediti, molti dei quali fanno parte di album e mixtape di alcuni tra i più importanti produttori della scena hip hop Italiana. Tra questi, spiccano le collaborazioni in “Poteri forti” e “Kill Phill vol.2” di Mr. Phil, nei brani “Quarto tipo” e “Ready 2 Kill”, la partecipazione su “Argento” di Dj Argento, con il brano “Everlasting joint” (tributo a Primo Brown) e le collaborazioni in “Brutti Ceffi Mixtape” vol.1 e vol.2 di Dj Ceffo.

Nel 2013 l’uscita del singolo “Straight up” prodotta da dj Shocca, sancisce l’entrata ufficiale di dj Snifta nel gruppo.

Nel 2017, dopo un periodo di intensa attività live, il gruppo pubblica il suo primo album ufficiale "Amor&Odio" uscito per QUBA Records e distribuito da Believe Digital.

Nel luglio 2020, in piena pandemia, i Romanderground pubblicano "Quarantena diaries", un 'minitape' che racconta il periodo storico, le sensazioni e gli sviluppi legati alla diffusione del virus e al lockdown in Italia.

Attualmente il gruppo ha annunciato l’arrivo imminente del secondo album ufficiale, interamente prodotto da Squarta e Gabbo dei Corveleno. L’uscita è prevista per aprile del 2023.