Un'auto a fuoco a Pratola

Attimi di paura questa mattina a Pratola Peligna per un’auto in fiamme nella parte alta del paese, nel quartiere della Madonna della Neve. La vettura era stata parcheggiata a ridosso della piccola chiesa che dà il nome al quartiere, davanti al bar dove il proprietario della vettura si era fermato per prendere il caffè. Poi le fiamme. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Sulmona. Dal primo sopralluogo sembrerebbe che l’incendio non sia di origini dolose ma che sia stato innescato da un corto circuito dell’impianto elettrico.