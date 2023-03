Marsica, mancano lavoratori

40 dei 584 migranti sbarcati ieri in Calabria sono destinati all'Abruzzo. 14 verranno ospitati all'Aquila, altrettanti a Pescara, gli altri saranno distribuiti nei Cas della regione. Già al lavoro prefetture, comuni, protezione civile e croce rossa. Un tema quello dell'accoglienza al centro del dibattito politico. Allo studio del governo nuovi decreti flusso. Alta la richiesta di manodopera nelle aziende agricole del Fucino. Servono almeno 200 lavoratori per la campagna primaverile. Ed è intervenuta anche Confagricoltura per chiedere al Governo di sbloccare gli arrivi extra europei