Camper in bilico su dirupo

Paura a Lettomanoppello, per un camper con a bordo tre persone uscito di strada e rimasto in bilico su un dirupo. L'incidente è avvenuto sulla statale 614, in corrispondenza di una curva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alanno e il reparto volo di Pescara. I soccorritori tramite l'uso di cavi in acciaio sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo e a estrarre i passeggeri rimasti illesi.