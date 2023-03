Chieti, sotto la voragine una vecchia fogna in mattoni

A Chieti, questa mattina sopralluogo in via Arenazze, dove si è aperta una voragine lungo la via. Sul posto Comune, Soprintendenza, Aca e Speleo club. E' stata scoperta una vecchia condotta fognaria che attraversa parte della strada, risalente alla fine del 19esimo secolo. Gli speleologi hanno risalito parte del tunnel che è stato oggetto anche di rilevazioni da parte dell'Aca. Il Comune ha garantito che si interverrà al più presto per mettere in sicurezza la mobilità, la strada e i sottoservizi. Si tratta di una delle strade di accesso alla città, che rimane transitabile solo ai residenti