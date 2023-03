Anni di piombo

Dallo scioglimento di Lotta Continua nel 1976 alla fine dell'anno cupo e tragico del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, il 1978. E' l'arco di tempo in cui si svolge la storia raccontata da Giancarlo Giuliani nel romanzo "Ultimo atto". Il protagonista, Carlo è un giovane prossimo alla laurea in lettere. Vive in una città di provincia. Dopo la militanza nell'organizzazione più forte e diffusa della sinistra rivoluzionaria, Lotta Continua è a un bivio. Sceglie fra dubbi e inquietudini la strada della lotta armata, dell'odio e della violenza.