Il murale contro le mafie

Inaugurazione fissata, per il prossimo 21 aprile, per il murale contro la mafia, in memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso dalla mafia l'11 gennaio 1996, da esponenti mafiosi nel tentativo di impedire che il padre, Santino Di Matteo, collaboratore di giustizia ed ex mafioso collaborasse con gli investigatori. L'omicidio ebbe grande risalto sui mezzi di comunicazione italiani. Il corpo del bambino non fu mai ritrovato perché venne disciolto in un fusto di acido nitrico. Il murale è stato realizzato ad Aielli dalla street artist romana Laika, attiva dal 2019. Il cavallo sul quale è stato ritratto il piccolo Di Matteo riporta la scritto “Mafia Suks“, proprio come l'artista aveva già fatto col murale realizzato di fronte alla casa circondariale dell'Aquila, subito dopo la cattura del boss Matteo Messina Denaro, murale che è stato rimosso poche ore dopo la sua ultimazione. All'evento hanno assicurato la presenza Don Luigi Ciotti e lo zio del piccolo Giuseppe Di Matteo.