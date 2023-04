Conto alla rovescia

A meno di 24 ore dalla data dell'incontro, ancora nessuna convocazione a Roma per i sindaci di Abruzzo e Lazio che si oppongono al caro pedaggi sulle autostrade A24 e A25. nelle scorse settimane il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva indicato due possibili date per il summit con i primi cittadini: il 5 o il 12 aprile. Ad oggi, però, non c'è stata alcuna comunicazione formale. "Siamo stanchi di essere presi in giro e siamo anche molto delusi", dice Velia Nazzaro, sindaca di Carsoli e portavoce del comitato dei sindaci che, ora, non escludono nuove proteste.

I primi cittadini chiedono da tempo una riduzione del costo dei pedaggi con l'esenzione totale a favore dei pendolari. Ma sul tavolo del ministero c'è anche la questione, non meno urgente, della manutenzione. Il 30 dicembre scorso sono stati pubblicati 3 bandi per la procedura e la messa in sicurezza sismica di 15 viadotti. Per un importo di 350 milioni di euro. E Anas, l'attuale gestore, ha predisposto un piano di manutenzione ordinaria , con una previsione di spesa superiore al passato. I sindaci però non si fidano più.