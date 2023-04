Caso irrisolto dopo otto mesi di indagini

Ancora senza un nome il cadavere dell'uomo trovato il 30 luglio dello scorso anno in una grotta di Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila. Il corpo senza vestiti e avvolto in un sacco a pelo chiuso, fu scoperto da due escursionisti una decina di giorni prima del decesso stando all'esito dell'esame autoptico che escluse ogni segno di violenza. La procura di Sulmona ha autorizzato il trasferimento della salma conservata da otto mesi in un cella frigorifera dell’ospedale di Chieti, consentendo così l'avvio delle pratiche burocratiche per la sepoltura.