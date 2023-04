Ancora furti in Valle Peligna

Un 40enne di origine molisana residente a Montesilvano è stato arrestato per furto a Pratola Peligna perchè sorpreso dai carabinieri a rubare nell'Istituto tecnico industriale della cittadina. L'intervento dei Carabinieri è stato sollecitato da alcuni passanti che avevano notato qualcuno all'interno dell'edificio. I militari hanno sorpreso l'uomo con la refurtiva addosso: oltre 200 euro in contanti, probabilmente sottratti dai distributori di cibi e bevande. L'uomo, su ordine della Procura della Repubblica del tribunale di Sulmona, è stato tradotto nel carcere di via Lamaccio, in attesa dell'udienza di convalida.