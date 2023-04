Il premio "Medicina Abruzzo"

Tre uomini e tre donne alla ribalta nel rituale appuntamento con le eccellenze della sanità regionale. E' stata dedicata ad alcune tra le equìpe mediche di riferimento, presenti nelle strutture ospedaliere periferiche, la 15° edizione del "Premio Medicina Abruzzo", promosso dalla "Abruzzese Salute" della Bcc in collaborazione con l'agenzia "Promozione Spettacoli", ed il patrocinio della Provincia di Pescara. Una sala "Domenico Tinozzi", gremita di professionisti della sanità ma anche di semplici curiosi. A consegnare gli ambiti riconoscimenti si sono alternati, tra gli altri, il Presidente della Provincia Ottavio de Martinis, il sindaco Carlo Masci, l'Assessore Regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il giudice Camillo Romandini, il ricercatore di fama internazionale Pio Conti, l'ex rettore dell'università "G. D'Annunzio" Carmine Di Ilio ed il genetista Giandomenico Palka. A meritare la scena nell'edizione 2023 per il comitato scientifico del premio sono stati il responsabile dell'Ortopedia e della Traumatologia degli ospedali di Penne e Popoli Domenico Palmieri, il direttore della Medicina Interna di Atri Enrico Marini, i direttori al femminile dell'Endoscopia chirurgica Maria Marino e della senologia Simona Grossi di Ortona, la responsabile della Radiologia di Vasto Maria Amato ed il primario della Cardiologia di Avezzano Giuliano Valentini. "Questi professionisti del settore meritavano davvero simili riconoscimenti - ha detto al termine il Presidente della Provincia Ottavio De Martinis - perchè lavorano in silenzio e con tanti problemi da risolvere. Una bella iniziativa che certifica ulteriormente la qualità della nostra offerta sanitaria".