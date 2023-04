Incendio al deposito di camion

Camion in fiamme a Montorio al Vomano e una colonna di fumo visibile a notevole distanza. Due squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo e del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenute nel piazzale di una ditta di autotrasporti per spegnere l'incendio partito dalla motrice di un mezzo in sosta. Il rogo ha coinvolto altre otto motrici alimentato dal gasolio contenuto nei serbatoi dei tir. Il calore prodotto dall'incendio ha provocato danni anche ad altre due motrici e a un'auto in sosta. L'ARTA è intervenuta per il monitoraggio dei livelli di inquinamento e i Carabinieri di Teramo e Montorio al Vomano per chiarire la dinamica dell'accaduto.