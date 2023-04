Ladri in azione a Raiano ripresi dalle telecamere di sorveglianza

Si è trattato di colpi non andati a segno, anche se ci sono stati tentativi di forzare gli infissi. I residenti, svegliati dai rumori nella notta, hanno messo in fuga i ladri e notato i fatti dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Stasera gli abitanti di Raiano si riuniranno per analizzare una situazione che sta diventando preoccupante mentre domani ci sarà un'assemblea in sala consiliare per valutare le contromisure da attuare, su tutte il pattugliamento delle vie cittadine da parte di una società di vigilanza privata.