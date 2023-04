Addio a Raffaele Colapietra

La libertà dell'intellettuale che non accetta compromessi, rivendicata con la forza dell'esempio. E' l'eredità che lascia Raffaele Colapietra, morto a 92 anni. La sua è stata una vita di studi e di impegno civile, con due grandi passioni, la storia e la letteratura.

Raffaele Colapietra ha insegnato storia moderna e storia dei partiti politici nelle Università di Messina, Salerno, Catania e Teramo.

E' autore di libri fondamentali sulla storia del Mezzogiorno. La sua opera principale è la biografia politica di Benedetto Croce. Ha dedicato diverse monografie all'Abruzzo. Nel 2020 in un libro intervista ha ripercorso otto secoli di storia dell'Aquila. Amava la sua città, ma non rinunciava al pensiero critico.

Raffaele Colapietra ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nella casa di via Castello, circondato dai libri e dai gatti. Dopo il terremoto del 2009 non volle abbandonare la sua abitazione. Restò l'unico abitante del centro storico, con una scelta coraggiosa e scomoda, in linea con tutte le scelte della sua vita.