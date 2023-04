Marittimo ancora disperso

Sempre più labili le speranze di ritrovare vivo il marittimo disperso nell'adriatico tra Termoli e le isole Tremiti. Le ricerche in mare del giovane siriano continueranno con il concorso di imbarcazione commerciali, da diporto e motopesca, a comunicarlo è la Direzione Marittima di Pescara. Anche questa mattina sono proseguite le operazioni condotte dai militari delle capitanerie di porto di Pescara e Ortona, dal reparto Aeronavale della Guardia di Finanza e dal reparto volo dei vigili del fuoco. Il 22enne è ricercato da 60 ore, finora con esito negativo. Per la Direzione marittima è stato superato il limite di sopravvivenza in acqua per un uomo con le attuali condizioni climatiche