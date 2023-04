Sulmona, fiamme nel centro storico

Momenti di apprensione, questa mattina a Sulmona, per l'incendio scoppiato in una casa del centro storico. Forse generate dal malfunzionamento di un camino, le fiamme si sono rapidamente propagate al tetto del fabbricato, da dove si è levata una densa colonna di fumo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Sulmona che hanno domato il rogo. Sotto la pioggia battente, per precauzione, i residenti dell'abitazione sono stati temporaneamente allontanati da casa.