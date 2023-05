Auto a fuoco dopo schianto contro albero

Attimi di paura e strada chiusa per un'auto a fuoco nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 16 in territorio di Alba Adriatica: nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto Honda che mentre percorreva la statale in direzione Martinsicuro ha impattato violentemente contro un cipresso a bordo strada e ha preso fuoco. Il giovane 28enne alla guida dell'auto ha riportato lievi traumi ed è stato trasportato presso l'ospedale di Sant'Omero. I vigili del fuoco di Nereto hanno avuto ragione delle fiamme che avevano avvolto l'auto. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Alba Adriatica per i rilievi e gli accertamenti .