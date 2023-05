Covid, nell'ultima settimana 660 positivi e 836 guariti

Sono 660 (di cui 219 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 13 e il 19 maggio in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 659867 (di cui 39747 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 90enne) e sale a 3.965.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 652.680 dimessi/guariti (+836 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3.222 (-177 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 74 pazienti (+2 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (-2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 540 tamponi molecolari (2.608.051 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5.002 test antigenici (4.889.253).

Del totale dei casi positivi, 134.041 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+120 rispetto a venerdì scorso), 189.935 in provincia di Chieti (+176), 157.989 in provincia di Pescara (+257), 156.333 in provincia di Teramo (+136), 13.402 fuori regione (-1) e 8.167 (-28) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.