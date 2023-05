Figurine abruzzesi per "Terra Vergine"

Undici novelle ambientate in Abruzzo. "Terra Vergine", pubblicata nel 1882, è la prima opera in prosa di Gabriele D'Annunzio. L'autore che aveva lasciato Pescara nel 1874 per gli studi a Prato nel Collegio Cicognini riscopre diciannovenne la terra di origine.

"Figurine abruzzesi" era il titolo scelto in origine per la raccolta. Il giovane D'Annunzio avrebbe voluto che le novelle fossero accompagnate da immagini del pittore Francesco Paolo Michetti. Il progetto non andò in porto. Michetti ignorò la richiesta. 140 anni dopo la prima opera in prosa di D'Annunzio è stata ripubblicata con 11 raffinate illustrazioni a matita dell'artista incisore Mimmo Sarchiapone. Con i suoi disegni ha rappresentato personaggi e ambienti delle novelle dannunziane.