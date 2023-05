Quando Pantani fece l'impresa

La strada che porta da Fonte Cerreto a Campo Imperatore è nota come “salita Pantani”: nel 1999 il Pirata qui fu protagonista di una leggendaria fuga. In 53 minuti e 50 secondi, l’atleta romagnolo percorse i 26 chilometri con 1371 metri di dislivello, ad una media di 29 chilometri all’ora. Fu un trionfo, cui purtroppo fece seguito per Pantani l’inizio della fine.



Nel video, la storica impresa raccontata da Auro Bulbarelli.