Muore cadendo in un serbatorio

Un 80enne ha perso la vita oggi pomeriggio intorno alle 16 cadendo dentro un serbatoio dell'acqua. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione, ed era salito con una scala sulla vasca utilizzata per irrigare l'orto, alta circa 1 metro e mezzo. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver perso l'equilibrio, è scivolato di testa all'interno del contenitore in vetrocemento. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco di Ortona. L'incidente si è verificato in contrada Polercia.