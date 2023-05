Sergio Parisse, un'altra coppa poi l'addio

Che bel modo di dire ciao al rugby giocato. Sergio Parisse lo ha fatto con una meta, sotto gli occhi di Franco Smith, il coach sudafricano oggi a Glasgow, che lo aveva avuto tra i ranghi del Benetton nel 2002. 142 presenze con l’Italia, 83 punti, con 16 mete e un drop, Parisse è stato un totem per il rugby italiano negli ultimi vent’anni. Con il Tolone, ultima squadra dopo Treviso e Stade Francais ha vinto un’altra Challenge Cup che va ad aggiungersi ai trionfi nel campionato italiano, in quello francese e alle vittorie in Champions Cup. La sua carriera in azzurro è la più longeva di sempre: 17 anni e 118 giorni, ultima partita nel 2019 e per 94 volte ha vestito la fascia di capitano. Il fatto che sia nato in Argentina è solo un dettaglio: Suo padre, aquilano doc, scomparso quest’anno aveva vinto il primo scudetto dei neroverdi nel 1967.