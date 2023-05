Pesca di frodo, rete sequestrata

La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato una rete da pesca lunga 1500 metri, posizionata abusivamente al largo di Lido Saraceni ad Ortona. Gli uomini del Nucleo operativo aeronavale l’hanno individuata nel corso di un pattugliamento grazie ad un galleggiate vicino alla scogliera: la rete si trovava in una zona vietata, e non era stata segnalata.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori, che hanno recuperato la rete, saldamente ancorata al fondale, e l’hanno portata in una zona più sicura, per evitare pericoli per i bagnanti e per i pescatori subacquei, scongiurando inoltre anche eventuali danni per l’ambiente marino.

Tutto il prodotto ittico presente nella rete è stato giudicato idoneo al consumo dal personale del servizio veterinario ed igiene degli alimenti della Asl di Pescara e donato in beneficenza alla Cittadella dell’accoglienza Giovanni Paolo II di Pescara.

Lungo la costa abruzzese si verificano sempre più spesso episodi di pesca di frodo, perpetrati a volte da soggetti provenienti da altre regioni oltre che da pescatori abusivi locali. L’illecito alimenta un mercato nero che muove importanti cifre e contribuisce, pertanto, anche all’evasione fiscale.