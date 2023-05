Popoli o Popoli Terme? Alle urne per scegliere il nome

“Sei favorevole al cambio di denominazione del comune, da Popoli a Popoli Terme?”. È il quesito che i popolesi troveranno oggi sulla scheda elettorale per la consultazione popolare che deciderà la nuova denominazione o confermerà quella in uso da secoli. 5380 GLI aventi diritto, compreso il diciottenne che ha compiuto gli anni qualche giorno fa. La più anziana Rosina Di Salle che nelle scorse settimane ha spento 103 candeline. Sette i seggi elettorali allestiti. impegnati per la storica consultazione che saranno ubicati presso l’ala nord dell’edificio scolastico “Paolini”. Si vota dalle 7 alle 20.