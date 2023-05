Ennesimo incidente agricolo mortale. A San Salvo, un 84enne ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore su un terreno in contrada Prato. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari. Sul posto, i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.