Al Pineto riesce l'impresa: è serie C!

La certezza matematica è arrivata alla 34esima giornata, in una gara casalinga con il Mariani Pavone addobbato per le grandi occasioni. Ora è ufficiale, il Pineto è in serie C, con 72 punti e un primo posto nella classifica del girone F di Serie D, con 5 punti di vantaggio sulla seconda, la Vigor Senigallia, oggi sconfitta dal Montegiorgio.

A spalancare le porte della promozione ai biancazzurri, è stata la vittoria contro la Vastese grazie ai gol di Di Filippo, al 27esimo del primo tempo, e di Forgione, al quarto minuto della ripresa, che ha chiuso la gara dopo che i biancorossi avevano pareggiato con De Cerchio, appena cinque minuti dopo il vantaggio dei padroni di casa.

Per il Pineto, quindi, è il momento dei festeggiamenti per una promozione storica che porta la formazione di Amaolo è la prima volta in serie C.