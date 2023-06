Attimi d'Abruzzo, paesaggi, monumenti e ritratti, immagini in bianco e nero e a colori di una regione che ha una sua vocazione teatrale, annotava Giorgio Manganelli nei suoi reportages di viaggio. Di questa vocazione si sono fatti interpreti Mauro Vitale e Vinicio Salerni in un pregevole libro fotografico che raccoglie anche i testi di 7 autori. Per realizzare la maggior parte delle immagini è stato utilizzato un drone.