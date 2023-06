Il riscatto di Ciccone

Ciclismo. Giulio Ciccone vince l'ottava tappa del Giro del Delfinato, da Le Pont-de-Claix a Grenoble, grazie a una fuga da lontano.

Finale spettacolare sulle pendenze de la Bastille per uno strepitoso Ciccone. Il nuovo successo in una stagione eccezionale aumenta i rimpianti per la mancata partecipazione al Giro d’Italia. Jonas Vingegaard chiude alle sue spalle e si prende la classifica generale.

il campione abruzzese si sposerà il 21 giugno.