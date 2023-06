Disperse nelle gole

Quattro persone si sono perse questa sera alle Gole di San Venanzio, al confine tra Raiano e Secinaro. I quattro, che a quanto pare sono di Pratola Peligna, avrebbero smarrito il sentiero dopo Rava Tagliata, in una zona dove le indicazioni sono in realtà confuse, tant’è che la Riserva aveva provveduto in passato a sistemare un cartello nel quale invitava a non superare quel confine, cartello che però sarebbe sparito. I quattro, fortunatamente, si trovano in una zona dove il segnale telefonico, normalmente abbastanza debole in quella zona, prende e grazie a questo hanno allertato i soccorsi, fornendo anche la loro posizione. Sul posto ci sono ora gli uomini dei carabinieri-forestali di Secinaro e i carabinieri di Castelvecchio che con l’ausilio di esperti della zona stanno andando a prendere i quattro dispersi. Le operazioni di recupero dovrebbero concludersi prima che faccia buio.