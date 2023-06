In concerto genitori-figli

Nel quartiere Santa Rita, il concerto con i bambini della scuola primaria di Olmo di Riccio dell'istituto comprensivo Don Milani. Un progetto didattico corale che ha visto la partecipazione in contemporanea dei genitori e dei figli. 100 bambini delle classi quarte e quinte più 60 genitori si sono esibiti in un coinvolgente concerto con un medley tratto dalle più belle melodie della Disney: dalla Sirenetta ad Aladin, dalla Bella e la Bestia a Toy Story . Il progetto, coordinato e diretto dal Maestro Andrea Zapone con la collaborazione della Associazione Corale Scuola Cantora di Pescara, era stato sospeso per tre anni a causa della pandemia. Ora il ritorno sulle scene, la non facile preparazione anche se aiutata dal grande entusiasmo, e l'immancabile successo