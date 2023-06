Febbre da biglietto

La grande attesa per il match di ritorno della semifinale playoff tra Pescara e Foggia, giovedì sera all'Adriatico: la vincente accederà alla finalissima per la promozione in serie B. L'incontro sarà diretto da Monaldi di Macerata. Intanto Zeman recupera il portiere Plizzari. Raggiunto e superato il record stagionale di tagliandi venduti: oltre 17mila con curva Nord e Tribuna adriatica sold out.

Sentiamo Alfredo Primante