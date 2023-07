In bici per la lotta ai tumori infantili

Un viaggio di 3 mila km in bici. Partenza da Preston in Gran Bretagna. E poi la Francia, il Belgio, la Germania fino all'Italia. L'ultima tappa a Pescara. Billy Wamsley ha voluto ricordare così, con un giro in bici di 21 giorni, suo fratello Massimo, scomparso l'anno scorso a soli 21 anni, a causa di una leucemia. Billy e Massimo erano fratelli per parte di madre. E il padre di Massimo Alfonso Docente, era di origini pescaresi. Da qui l'idea di Billy di scegliere l'ospedale di Pescara come tappa finale del suo lungo viaggio in bici. Che è stato, soprattutto, l'occasione per una raccolta fondi che sarà destinata alla "Azalya Foundation", un ente che si occupa di ricerca contro i tumori infantili.