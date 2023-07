Come d'aria di Ada D'Adamo vince lo Strega

La scrittrice abruzzese Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con il libro autobiografico "Come D'Aria" (Elliot), che conquista 185 voti. Finora soltanto due autori abruzzesi hanno vinto lo Strega: Ennio Flaiano nel '47 e Mario Pomilio 40 anni fa. La proclamazione è avvenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Secondo posto per Rosella Postorino con "Mi limitavo ad amare te" (Feltrinelli) con 170 voti, terzo per Andrea Canobbio con "La traversata notturna" (La nave di Teseo) con 75 voti, al quarto Maria Grazia Calandrone con "Dove non mi hai portata" (Einaudi) con 72 voti e al quinto Romana Petri con "Rubare la notte" (Mondadori) con 59 voti.

A presiedere il seggio Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022 con "Spatriati" (Einaudi). Hanno votato in 561 su 660 aventi diritto, pari a circa l'85%.

Nata a Ortona nel 1967, D'Adamo si era poi trasferita a Roma, dove si era diplomata al Corso di Avviamento dell'Accademia nazionale di danza, oltre ad aver conseguito due lauree: una in Lettere, all'Università "La Sapienza", e una in Discipline dello Spettacolo. Lungo la sua carriera, D'Adamo ha lavorato principalmente nel mondo del teatro e della danza contemporanea, scrivendo diversi saggi (spesso incentrati sul ruolo del corpo nell'arte e nella danza), nonché occupandosi della produzione e promozione di spettacoli teatrali in collaborazione con l'Ente teatrale italiano, il Romaeuropa Festival e altre associazioni.

D'Adamo è deceduta la notte del 1º aprile 2023 a causa delle complicanze dovute alla sua lunga malattia. Pochi giorni prima, il 24 marzo, aveva fatto la sua ultima comparsa in pubblico al Museo delle genti d'Abruzzo a Pescara, dove era stata invitata per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dei Premi Flaiano.

In seguito alla notizia della scomparsa dell'autrice, l'organizzazione del Premio Strega ha annunciato che Come d'aria sarebbe rimasto comunque in gara, rimanendo così selezionabile per la finale, ed eventualmente come vincitore.