La discarica La Torre diventerà un parco

Si chiude la vicenda della ex discarica comunale “La Torre” di Poggio San Vittorino, a Teramo. Una storia dai risvolti ambientali in attesa di una soluzione da anni.

L'amministrazione comunale - grazie a un finanziamento del programma Masterplan - ha dato il via ai lavori per la chiusura della discarica che diventerà in sette mesi un parco pubblico. Soddisfazione del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto.