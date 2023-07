Sebastiana Papa, 150 fotografie dal mondo in mostra a Teramo

Ha raccontato per quarant'anni il mondo, dalla rivoluzione cubana alla decolonizzazione in Africa, dal grigiore dell'Unione Sovietica al maggio francese nella Parigi del 68. Sebastiana Papa, fotografa nata a Teramo nel 1932 e morta a Roma nel 2002 ha rivolto il suo sguardo soprattutto sui bambini, sugli anziani, sui poveri con un'attenzione speciale alla spiritualità femminile.



Dichiarazione dell'antropologo Gianfranco Spitilli, curatore della mostra con Gabriele D'Autilia



Il volto di una monaca birmana è stato scelto come immagine simbolo della mostra, allestita a Teramo nel laboratorio delle arti contemporanee Arca e del catalogo. Sono esposte 150 immagini in bianco e nero di Sebastiana Papa. Sono state selezionate nel vasto archivio di 7 mila pellicole negative conservato nell'Isitituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero della cultura.