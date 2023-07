Maglia a Pois per Giulio Ciccone

Oggi un'altra fuga vincente. Pols esce dall'anonimato della sua Grande Boucle e si prende la quindicesima tappa, arrivando tutto solo sul quarto traguardo in quota di questa edizione, a Saint-Gervais Mont-Blanc.

Maglia a Pois per l'abruzzese Giulio Ciccone che ha combattuto nell'attacco di giornata e si è messo in mostra sulle prime salite, dove ha conquistato punti necessari per appaiare Nilson Pauless e diventare così il leader della classifica scalatori.