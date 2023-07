Vasto incendio sul Morrone

Un vasto incendio è divampato poco prima delle 17 nella frazione Bagnaturo di Pratola Peligna. Si è alzata una densa colonna di fumo. E' allerta per il Monte Morrone che fu devastato sei anni fa da un incendio per tre settimane. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco, Protezione Civile e unità del Parco Nazionale d'Abruzzo. Due elicotteri effettuano sganci d'acqua. Non sono disponibili i Canadair dirottati in Sicilia per l'emergenza.