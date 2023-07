La gran voce di Dee Dee

Pubblico della grandi occasioni ieri sera, nel Teatro D'Annunzio, per Dee Dee Bridgewater protagonista dell'edizione del Festival Pescara Jazz , sul palco insieme alla Medit Orchestra diretta dal maestro Angelo Valori. Un concerto che era particolarmente atteso come uno dei eventi più importanti nella cinquantunesima edizione del Festival e che non ha deluso le attese.