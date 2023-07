La prima tappa di Giulio Ciccone

Lontano dai primi, Giulio Ciccone al termine della tappa che ha dato il via al Tour de France. Tra i più attesi per la frazione inaugurale, è arrivato 35esimo al traguardo. Classica iniziata quest'anno dalla Spagna, con partenza e arrivo a Bilbao. 182 chilometri, gli ultimi 40 davvero impegnativi, con pendenza massima del 20%. Prima maglia gialla per il britannico Adam Yates che ha preceduto il gemello Simon