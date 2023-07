La Coppa del mondo in una lattina di razione K

La Nazionale Italiana di rugby in Alto Adige con le truppe alpine dell'esercito per un po' di team building tra prove di arrampicata. orientamento, soccorso alpino, tende e razioni K. Tutto quanto fa squadra insieme ai professionisti dell'esercito per preparare il prossimo mondiale in Francia.

Tra i selezionati anche il pilone abruzzese Marco Riccioni. Manager della spedizione l'avezzanese Giovambattista Venditti