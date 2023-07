Stop ai lavori dello stadio del fondo ai Piani di Pezza

Sono stati sospesi dal comune di Rocca di Mezzo i lavori per la realizzazione dello “stadio del fondo” ai Piani di Pezza: occorre attendere la conclusione dell’iter della Vinca, la valutazione di incidenza.

A esultare il Wwf assieme ad altre associazioni ambientaliste contrarie all’intervento. Ieri era stato proprio il Wwf a presentare un esposto per richiedere la sospensione del cantiere allegando l’opinione di Bernardino Romano, docente di pianificazione territoriale e tecnica urbanistica. Secondo Romano Piani di Pezza rappresentano l’ombelico del Parco Sirente-Velino scientificamente riconosciuto come uno dei maggiori corridoi ecologici dell’Europa meridionale.